От гриппа в Украине умер еще один человек. Фото: Delfi

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В Украине произошла еще одна смерть от гриппа. На этот раз смертельный случай зарегистрировали в Житомире. Известно, что 68-летний мужчина умер в результате осложнений от гриппа. Об этом сегодня, 17 января, сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр.

Установлено, что заболел мужчина 31 декабря 2018 года. Он лечился дома 9 дней, только потом обратился к врачам. На тот момент он уже находился в тяжелом состоянии. Умер он 11 января, но информацию об этом обнародовали только сегодня.

Вирусологическое исследование показало, что он был заражен вирусом гриппа, А (Н1N1) pdm09. Этот вирус гриппа выделен впервые в Житомирской области в текущем эпидемическом сезоне. Причиной смерти стала пневмония, как осложнение заболевания.

Также сообщается, что больной был инвалидом 2-й группы с диагнозом «сахарный диабет». Прививки против гриппа он не делал.

На прошлой неделе, с 7 по 13 января, в Киеве от гриппа умерли два человека. 6 января от гриппа умер 54-летний мужчина, который обратился поздно к врачам. 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний врач, который решил, что сможет лечиться дома самостоятельно.

По состоянию на 10 января, в Украине с начала 2019 года пять человек умерли от осложнений, вызванных гриппом.