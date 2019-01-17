В НБУ рассказали, что будет с банкнотами 1, 2, 5 и 10 грн после появления монет

Что будет с банкнотами 1, 2, 5 и 10 грн после появления монет. Фото: Цензор

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Racurs.ua

Украинцы смогут неограниченный период времени рассчитываться, как новыми монетами номиналом 1, 2, 5, 10 грн, так и банкнотами соответствующих номиналов. Об этом сегодня, 17 января, сообщил глава НБУ Яков Смолий во время доклада в Верховной Раде.

Бумажные гривны соответствующих номиналов будут находиться в обороте параллельно, как с монетами номиналом 1 и 2 грн, которые уже выпущены, так и с запланированными к выпуску монетами номиналом 5 и 10 грн.

Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн НБУ не планирует изымать из обращения. Просто планируется прекратить их печатать и вводить новые в оборот. Будут печатать только коллекционные банкноты соответствующих номиналов ограниченным тиражом.

Введение в оборот новых монет номиналами 5 и 10 грн запланировано на 2019−2020 годы, но точную дату пока НБУ назвать не может. После того, как правление Нацбанка определится с датой, украинцам об этом сразу же сообщат.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривна. Сейчас в обороте находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 грн, и монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1−2 грн. НБУ также анонсировал ввод в оборот монет номиналом 5 и 10 грн для замены банкнот соответствующих номиналов.