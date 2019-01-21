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Ракурс
В Житомире поймали раненую краснокнижную рысь. Фото: cikavo.net

В Житомире поймали раненую краснокнижную рысь (ФОТО)

21 янв 2019, 18:50
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В Житомире на территории областного центра вертебрологии 21 января поймали раненую рысь. Об этом сообщил пресс-центр Государственной экологической инспекции Полесского округа.

В это учреждение обратились люди, которые видели на территории «Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации» раненую рысь. Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа совместно с работниками Центра защиты животных Житомира выехали ловить краснокнижное животное. Местные жители также были напуганы, потому что думали, что рысь может на них напасть.

В Житомире поймали раненую краснокнижную рысь.Прибыв на место вызова, инспектора нашли обессиленное животное. Оказалось, что у рыси повреждена правая передняя лапа, ее доставили к специалистам ветеринарного факультета Житомирского агроэкологического университета, где рыси оказали помощь.

Ветеринары утверждают, что рысь, вероятно, была домашняя, поэтому не смогла приспособиться к существованию в природных условиях. Из-за этого она будет жить в Ровенском зоопарке, куда ее доставят в ближайшее время.

В Житомире поймали раненую краснокнижную рысь. Фото: Государственная экологическая инспекцияКаким образом рысь попала на территорию медицинского учреждения, и кто ее хозяева, выясняется.

В Государственной экологической инспекции напомнили, что за незаконное содержание диких и краснокнижных животных украинским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным учетов охотничьих животных, на территории Житомирской области сейчас насчитывается 34 особи рыси.

Источник: Ракурс


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