В Житомире поймали раненую краснокнижную рысь. Фото: cikavo.net

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Racurs.ua

В Житомире на территории областного центра вертебрологии 21 января поймали раненую рысь. Об этом сообщил пресс-центр Государственной экологической инспекции Полесского округа.

В это учреждение обратились люди, которые видели на территории «Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации» раненую рысь. Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа совместно с работниками Центра защиты животных Житомира выехали ловить краснокнижное животное. Местные жители также были напуганы, потому что думали, что рысь может на них напасть.

Прибыв на место вызова, инспектора нашли обессиленное животное. Оказалось, что у рыси повреждена правая передняя лапа, ее доставили к специалистам ветеринарного факультета Житомирского агроэкологического университета, где рыси оказали помощь.

Ветеринары утверждают, что рысь, вероятно, была домашняя, поэтому не смогла приспособиться к существованию в природных условиях. Из-за этого она будет жить в Ровенском зоопарке, куда ее доставят в ближайшее время.

Каким образом рысь попала на территорию медицинского учреждения, и кто ее хозяева, выясняется.

В Государственной экологической инспекции напомнили, что за незаконное содержание диких и краснокнижных животных украинским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным учетов охотничьих животных, на территории Житомирской области сейчас насчитывается 34 особи рыси.