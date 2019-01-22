Обвиняемый в сепаратизме Ефремов останется под стражей до 21 марта / Фото: RedAxe MEDIA

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Бывший нардеп из окружения президента-беглеца Виктора Януковича Александр Ефремов будет находиться под стражей еще два месяца — до 21 марта 2019 года. Соответствующее решение принял Старобельский районный суд Луганской области.

О продлении ареста экс-депутата от Партии регионов сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. Судебное заседание состоялось в понедельник, 21 января.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Вену.

Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания облгосадминистрации в Луганске, а также пособничестве захвату здания управления Службы безопасности Украины в восточном регионе.

Кроме этого, экс-нардепу инкриминируют умышленные действия, целью которых было изменение установленной Конституцией госграницы, совершенные группой лиц. Еще одно обвинение против Ефремова касается содействия созданию террористической организации ЛНР.