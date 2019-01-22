Обвинувачений у сепаратизмі Єфремов залишиться під вартою до 21 березня / Фото: RedAxe MEDIA

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Колишній нардеп з оточення президента-втікача Віктора Януковича Олександр Єфремов перебуватиме під вартою ще два місяці — до 21 березня 2019 року. Відповідне рішення ухвалив Старобільський районний суд Луганської області.

Про продовження арешту екс-депутата від Партії регіонів повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Судове засідання відбулося у понеділок, 21 січня.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль» під час спроби вилетіти до Відня.

Нагадаємо, Єфремова звинувачують у тому, що він організував захоплення будівлі облдержадміністрації у Луганську, а також сприяв захопленню будівлі управління Служби безпеки України в східному регіоні.

Окрім цього, екс-нардепу інкримінують умисні дії, метою яких була зміна встановленого Конституцією держкордону, вчинені групою осіб. Ще одне обвинувачення проти Єфремова стосується сприяння створенню терористичної організації ЛНР.