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Ракурс
100 лет Соборности: Украина отмечает Акт злуки / Фото: argumentua.com

100 лет Соборности: Украина отмечает Акт злуки (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

22 янв 2019, 11:03
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В этот день сто лет назад — 22 января 1919 года — был провозглашен Акт злуки, который символизировал воссоединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Как отмечают в Институте национальной памяти, объединение украинских земель состоялось по инициативе и собственной воле украинцев. Память о попытке трансформации УНР и ЗУНР в единое государство хранили жители западных областей, а также украинцы, которые эмигрировали в страны Запада.

Первые масштабные празднования дня Соборности, участие в которых приняли 30 тыс. человек, прошли на территории современного Закарпатья 22 января 1939 года. Тогда регион находился в составе Чехословакии.

Фото: Провозглашение Акта злуки УНР и ЗУНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве

21 января 1990 года в Украине создали первую «живую цепь», которая символизировала единство восточных и западных земель Украины. Тогда, в канун празднования 71-й годовщины Акта злуки, свыше миллиона человек образовали непрерывную цепь от Киева до Львова.

Сегодня в Киеве и других городах Украины проходят праздничные мероприятия, приуроченные к столетию провозглашения акта воссоединения, вспоминая о том, что украинцы еще в 1919 году перед всем миром задекларировали неделимость своих земель и единство народа.

Фото: Празднование Акта злуки на Софийской площади в Киеве, 22 января 2019 года

Напомним, во вторник утром в Киеве на мосту Патона украинцы образовали «живую цепь» в честь 100-летия подписания Акта злуки УНР и ЗУНР.

Источник: Ракурс


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