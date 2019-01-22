100 лет Соборности: Украина отмечает Акт злуки (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

100 лет Соборности: Украина отмечает Акт злуки / Фото: argumentua.com

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В этот день сто лет назад — 22 января 1919 года — был провозглашен Акт злуки, который символизировал воссоединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Как отмечают в Институте национальной памяти, объединение украинских земель состоялось по инициативе и собственной воле украинцев. Память о попытке трансформации УНР и ЗУНР в единое государство хранили жители западных областей, а также украинцы, которые эмигрировали в страны Запада.

Первые масштабные празднования дня Соборности, участие в которых приняли 30 тыс. человек, прошли на территории современного Закарпатья 22 января 1939 года. Тогда регион находился в составе Чехословакии.

21 января 1990 года в Украине создали первую «живую цепь», которая символизировала единство восточных и западных земель Украины. Тогда, в канун празднования 71-й годовщины Акта злуки, свыше миллиона человек образовали непрерывную цепь от Киева до Львова.

Сегодня в Киеве и других городах Украины проходят праздничные мероприятия, приуроченные к столетию провозглашения акта воссоединения, вспоминая о том, что украинцы еще в 1919 году перед всем миром задекларировали неделимость своих земель и единство народа.

Напомним, во вторник утром в Киеве на мосту Патона украинцы образовали «живую цепь» в честь 100-летия подписания Акта злуки УНР и ЗУНР.