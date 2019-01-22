100 років Соборності: Україна відзначає Акт злуки (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)

100 років Соборності: Україна відзначає Акт злуки / Фото: argumentua.com

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Цього дня сто років тому — 22 січня 1919 року — було проголошено Акт злуки, який символізував об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Як зазначають в Інституті національної пам’яті, об'єднання українських земель відбулося з ініціативи і власної волі українців. Пам’ять про спробу трансформації УНР і ЗУНР в єдину державу зберігали мешканці західних областей, а також українці, котрі емігрували в країни Заходу.

Перші масштабні відзначення дня Соборності, участь в яких взяли 30 тис. осіб, відбулися на території сучасного Закарпаття 22 січня 1939 року. У ті роки регіон перебував в складі Чехословаччини.

21 січня 1990 року в Україні відбувся перший «живий ланцюг» як символ єдності східних і західних земель України. Тоді, у переддень святкування 71-ї річниці Акта злуки, понад мільйон людей утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова.

Сьогодні у Києві та інших містах України проходять святкові заходи, приурочені до сторіччя проголошення Акта злуки, згадуючи про те, що українці ще у 1919 році перед усім світом задекларували неподільність земель та єдність народу.

Нагадаємо, у вівторок зранку в Києві на мосту Патона українці утворили «живий ланцюг» на честь 100-річчя підписання Акту злуки УНР та ЗУНР.