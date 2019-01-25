Билетоматы в Варшаве "заговорят" на украинском языке, фото — Gazeta Wyborcza

https://racurs.ua/n117254-biletomaty-v-varshave-zagovoryat-na-ukrainskom-yazyke.html

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В автоматах по продаже билетов Варшавы появится украинский язык. Власти столицы Польши перепрограммируют билетоматы из уважения к тысячам украинцев, которые работают и учатся в Варшаве, сообщила 25 января Gazeta Wyborcza.

Инициатором дружного шага стал глава одного из районов польской столицы Кшиштоф Стшалковский. Он сказал, что «такое решение облегчит жизнь гражданам Украины и покажет, что Варшава является открытым городом, который заботится о комфорте всех жителей».

Стшалковский подчеркнул, что украинцы в Варшаве платят налоги, поэтому должны пользоваться благами инфраструктуры наравне с другими гражданами. Аналогичный шаг по отношению к украинцам ранее сделала власть в Познани и Лодзи.

Автоматы по продаже билетов пока запрограммированы на польском, английском, немецком и русском языках. Украинский добавят в конце февраля или в начале марта. Управление городского транспорта Варшавы готовит интерфейс для оборудования — программные команды на украинском языке. Их коммунальщики передадут операторам билетоматов. В варшавском транспорте работает 600 аппаратов по продаже билетов.

Напомним, что аналитический центр CEDOS провел социологическое исследование, которое показало, что лишь 6% украинских студентов, которые учатся в Польше, планируют вернуться домой. Остальные хотят остаться в Польше или выехать в другие страны.