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Обстрел авто ВСУ на Донбассе: Минобороны сообщает об убитом и раненых защитниках Украины / Фото: vesna.sammit.kiev.ua

Обстрел авто ВСУ на Донбассе: Минобороны сообщает об убитом и раненых защитниках Украины

25 янв 2019, 13:50
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Обстрел авто ВСУ на Донбассе осуществили в пятницу утром, 25 января, боевики террористической группировки. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, инцидент произошел в районе населенного пункта Екатериновка, что на луганском направлении.

Согласно оперативной информации штаба ООС, оккупационные войска обстреляли из противотанкового ракетного комплекса автомобиль украинских военнослужащих. В результате обстрела один защитник Украины погиб, еще четверо получили ранения.

«В ответ наши военные применили дежурные огневые средства. Противник понес потери», — добавили в штабе ООС.

Фото: сайт Минобороны

Кроме того, по данным мониторинговой миссии ОБСЕ, 23 января наблюдатели зафиксировали западнее Луганска две самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) близ поселка Белое.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ повысило уровень контроля за деятельностью войск на оккупированных территориях Донбасса. В частности, увеличены объемы поставок Россией материально-технических средств и горюче-смазочных материалов для повышения уровня боеспособности соединений. Завоз боеприпасов осуществляется в сопровождении военизированной охраны с привлечением сотрудников ФСБ РФ.

Источник: Ракурс


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