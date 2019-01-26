Снежная лавина накрыла группу туристов на Закарпатье, есть погибший (КАРТА)

Лавина сошла на Закарпатье. Фото: Народная правда

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Racurs.ua

Под снежную лавину в карпатских горах попали туристы из Киева. В результате схода лавины один человек погиб.

Чрезвычайное происшествие произошло 25 января в Раховском районе Закарпатской области. Возле горы Стог под снежную лавину попали три 28-летних жителя украинской столицы. Об этом сообщается на странице председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля в Facebook.

«Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб», — говорится в тексте.

Отмечается, что туристы перед восхождением на гору выясняли безопасность маршрута у спасателей, но те категорически не рекомендовали им подниматься.

Геннадий Москаль утверждает, что туристы все же решили пойти в горы и вскоре попали под первую лавину, которая засыпала их до пояса. Вторая лавина накрыла их полностью. Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из снежного плена и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего, который на тот момент уже задохнулся под снегом.

Впоследствии киевляне смогли связаться со спасателями, сейчас жизни двух туристов в безопасности.

Тем временем украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности схода снежных лавин в горах Карпат. Так, значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается 26 и 27 января в горах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей. Кроме того, в горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, 21 января экстремальные погодные условия вызвали сход нескольких лавин в Закарпатской области. Гигантские оползни снега на определенное время прекратили движение автомобилей несколькими дорогами, обошлось без погибших или пострадавших.