Соперник украинского боксера Гвоздика впервые поднялся после нокаута двухмесячной давности

Бой между Гвоздиком и Стивнсоном, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n117315-sopernik-ukrainskogo-boksera-gvozdika-vpervye-podnyalsya-posle-nokauta-dvuhmesyachnoy-davnosti.html

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Канадский боксер Адонис Стивенсон впервые встал на ноги и сделал несколько шагов после нокаута от украинца Александра Гвоздика. Гвоздик победил канадца в Квебеке два месяца назад в поединке за звание чемпиона мира по версии WBC и отправил Адониса в кому.

Сейчас боксеру уже гораздо лучше — он постепенно приходит в себя, сообщила 26 января в Твиттер девушка Адониса Стивенсона Симона.

Если раньше Стивенсон мог только только говорить, то сегодня он встал. Боксер продолжает работать над тем, чтобы двигаться самостоятельно. С тех пор, как боксер начал говорить, прошло больше трех недель. Движения руками Адонису давались также нелегко.

Стивенсон оказался в реанимации 1 декабря 2018 года. Гвоздик отправил его в нокаут в 11-м раунде. Адонис определенное время пробыл в состоянии искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг, вызванного ударом Гвоздика. Александр неоднократно выражал слова поддержки Стивенсону.