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Ракурс
Кража произошла в Третьяковской галерее. Фото: flickr.com

Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» похитили средь бела дня из Третьяковской галереи в Москве (ФОТО)

27 янв 2019, 20:42
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Из Третьяковской галерее в Москве посреди белого дня неизвестные смогли украсть картину художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым.»

Об исчезновении одной из работ художника уже сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации. Об этом заявил директор департамента музеев Владислав Кононов, 27 января сообщает РБК.

«Мы проверяем информацию об исчезновении одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри», — отметил Кононов.

Предварительно известно, что картину украли во время работы музея. Посетители на месте работы Куинджи заметили только крючки, которые фиксировали картину, и подпись.

Картину украли неизвестные. Фото: Telegram-канал Музейный сноб

Очевидцы рассказали журналистам, что всех посетителей после исчезновения картины начали обыскивать на выходе из галереи. Охрана требует от людей показывать содержимое сумок, раскрывать верхнюю одежду.

В Главном управлении полиции в Москве подтвердили хищение картины. Сейчас правоохранители не владеют информацией о лицах, совершивших преступление.

Картина «Ай-Петри. Крым» Фото: Википедия

Напомним, на днях в Виннице у гражданина Турции похитили коллекцию наручных часов и браслетов из янтаря, которые он хранил в своей квартире. Также воры забрали деньги и ювелирные изделия.


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