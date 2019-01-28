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Ракурс

Грипп в Украине: в Сумской области в ​​Шостке закрыли все школы и детсады

28 янв 2019, 10:49
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В Сумской области в районном центре Шостка закрыли все детсады и школы из-за эпидемии гриппа. Количество больных детей резко возросло, поэтому было принято решение закрыть все 15 школ и 8 дошкольных детских учебных заведений в Шостке. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в сюжете «ТСН.Ранок».

Эпидемический порог в Шостке еще не превышен, но количество больных детей за последнюю неделю возросло. Поэтому все школьники и дети, посещавшие детские сады, проведут целую неделю дома. Городские власти надеются, что такой карантин поможет предотвратить распространение вируса. Если же количество больных в течение недели не уменьшится, то будут продолжать вынужденный карантин еще на одну неделю.

На прошлой неделе на двухдневные каникулы перед выходными отправили учеников школ в нескольких районах Сумской области. Также известно, что на Сумщине в этом году от гриппа умерли двое пожилых людей в Конотопе. С начала сезона в Украине из-за гриппа умерли уже 25 человек. Больше всего смертей на Черниговщине — девять человек. Все школы Чернигова тоже сейчас закрыты на карантин.

Ранее сообщалось, что на карантин закрыли школы Одессы, часть школ в Киеве и Харьковской области.

Источник: Ракурс


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