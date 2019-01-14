На карантин закрыли школы Одессы, часть школ в Киеве и Харьковской области

Карантин в школе. Фото: ИА «Вчасно»

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На карантин закрыли школы Одессы, а также четыре киевских школы.

В Киеве приостановлен образовательный процесс в 24 классах школы № 168, в УВК № 143 Оболонского района, в средней школе № 80 Печерского района и в восьми классах школы № 164 Соломенского района. Об этом 14 января сообщил Департамент образования и науки, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

В Киеве в 2019 году зарегистрировали более 13 тыс. больных гриппом и ОРВИ. Отмечается, что интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

В школах Одессы также решено ввести карантин. В мэрии рекомендуют прививаться от кори и других болезней. Карантин в одесских школах продлится до 18 января включительно, в то же время детские сады города работают в штатном режиме.

В Харьковской области объявлен карантин в 34 учебных заведениях.

Напомним, в связи с высокой заболеваемостью гриппом школьникам Чернигова и Луцка продлили зимние каникулы. Из-за карантина обучение в школах Луцка возобновится только 21 января.