На карантин закрили школи Одеси, частину шкіл у Києві та в Харківській області

Карантин у школі. Фото: ІА «Вчасно»

https://racurs.ua/ua/n116785-na-karantyn-zakryly-shkoly-odesy-chastynu-shkil-u-kyievi-ta-v-harkivskiy-oblasti.html

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На карантин закрили школи Одеси, а також чотири київських школи.

У Києві призупинено освітній процес у 24 класах школи № 168, у НВК № 143 Оболонського району, у середній школі № 80 Печерського району та у восьми класах школи № 164 Солом’янського району. Про це 14 січня повідомив Департамент освіти та науки, йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

В Києві в 2019 році зареєстрували понад 13 тис. хворих на грип та ГРВІ. Зазначається, що інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

У школах Одеси також вирішено запровадити карантин. В мерії рекомендують щеплюватися від кору та інших хвороб. Карантин в одеських школах триватиме до 18 січня включно, водночас дитячі садки міста працюють у штатному режимі.

У Харківській області оголошено карантин у 34 навчальних закладах.

Нагадаємо, у зв’язку із високою захворюваністю на грип школярам Чернігова та Луцька продовжили зимові канікули. Через карантин навчання в школах Луцька відновиться тільки 21 січня.