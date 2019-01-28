Колбаса вместо шайбы и трезубы на груди: в Канаде состоялась «Украинская хоккейная ночь» (ФОТО, ВИДЕО)

Украинская ночь с хоккейной командой "Короли Дофина", фото — ukrainianpeople.us

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В канадском городе Дофин (провинция Манитоба) состоялся ежегодный Канадский национальный украинский фестиваль.

Во время мероприятия в четвертый раз провели шоу «Украинская ночь с хоккейной командой „Короли Дофина“», сообщает Ukrainianpeople.us.

Дофин считается одним из первых поселений украинцев в Канаде. Почти половину его населения сейчас составляют выходцы из Украины, а украинская хоккейная команда «Дофин Кингз» выступает в юниорской хоккейной лиге Манитобы. Она семь раз выигрывала молодежную лигу.

В этом году на домашней арене «Дофин Кингз» состоялся их матч с хоккеистами Portage Terriers.

На игру «Короли Дофина» одели рубашки с украинской символикой. В прошлом году это были вышиванки, в этом — сине-желтые джерси с трезубами.

Посмотреть матч пришли более 2 тыс. канадцев. Билеты на праздник украинской культуры распродали задолго до торжественного дня.

Гостей приветствовала группа «Дрейфующие казаки», а в перерывах угощали варениками и украинскими колбасками. Перед началом игры учащиеся местной начальной двуязычной англо-украинской школы выполнили украинский и канадский гимны.

Выход игроков на лед также объявлялся на украинском языке. На аукционе разыгрывались хоккейные рубашки с трезубом или вышивкой.

Хоккеистов и гостей поздравил почетный гость — тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц. Он провел и первое вбрасывание в поединке. Оно вышло шутливым, ведь вместо шайбы Троц бросил на лед … украинскую колбасу.

Барри Троц родился в Дофине, 15 лет тренировал «Нэшвилл Предаторз» и четыре года — «Вашингтон Кэпиталз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Игра закончилась со счетом 4:1 — на этот раз победа досталась команде Portage Terriers.