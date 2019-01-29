На пять лет раньше: в Италии снизили возраст выхода на пенсию

Президент Италии вчера подписал декрет-закон о снижении пенсионного возраста, фото: wordpress.com

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Racurs.ua

Президент Италии Серджо Маттарелла вчера подписал декрет-закон, который значительно снижает возраст выхода на пенсию. Теперь граница пенсионного возраста зависит от трудового стажа.

Согласно законодательным нововведениям, итальянцы при наличии 38-летнего трудового стажа смогут выходить на пенсию в 62 года, а не в 67, как предусмотрено пенсионной реформой 2011 года. Об этом сообщает издание Snob со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

В целом в этой сфере в Италии вводится так называемая «квота 100», согласно которой для выхода на пенсию сумма возраста и трудового стажа должна равняться 100. То есть, чем старше человек, тем меньше трудового стажа ему нужно иметь для выхода на пенсию. Например, для 70-летнего итальянца этот показатель составит только 30 лет.

Для частных предприятий изменения вступят в силу с апреля этого года, для госсектора — с августа.

Этот декрет-закон парламент страны поддержал 17 января.

В Италии декрет-закон — это нормативный акт, который может принять правительство. Для его вступления в силу требуется подпись президента и публикация в официальной газете. Но, если в течение 60-ти дней парламент не преобразует этот нормативный акт в закон, он теряет силу.

Ожидается, что парламент Италии поддержит этот декрет — уменьшение возраста выхода на пенсию было одним из главных предвыборных обещаний правящей итальянской партии «Движение пяти звезд».

Напомним, правительство РФ в прошлом году решило постепенно повышать для россиян возраст выхода на пенсию.