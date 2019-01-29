Накануне выборов Порошенко заговорил о необходимости «холодного мира» с Россией (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне выборов Порошенко заговорил о необходимости «холодного мира» с Россией / Фото: Twitter

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Президент Петр Порошенко, выступая 29 января на столичном форуме «От Крут до Брюсселя» заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

«Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда РФ и ее подстрекатели в Украине», — сказал Порошенко.

Он добавил, что на выборах-2019 украинцы будут выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего. По словам главы государства, потребность в «холодном мире» с Москвой не означает, что «надо записывать в блокнотик желания Путина».

«Возвращение Крыма и Донбасса — единственное условие мира. Мощная армия — залог мира», — подчеркнул президент.

По мнению украинского лидера, процесс объединения Европы не будет завершенным без Украины, которая остановила распространение российской агрессии. Кроме этого, во время своего выступления он напомнил, что благодаря действию Соглашении об ассоциации доля ЕС в экспорте уже превысила 42%.

«До 2024 года мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО», — сказал Порошенко.

В завершение своего выступления глава государства попросил у избирателей мандат на то, чтобы «гарантировать необратимость европейской, евроатлантической интеграции и независимости», а также чтобы восстановить территориальную целостность страны.

Напомним, сегодня Порошенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах.