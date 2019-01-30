Убили по ошибке: в США женщина разрешила отключить от аппаратов незнакомца, которого приняла за брата

В США женщина разрешила отключить от аппаратов незнакомца, которого приняла за брата. Фото: Остроумно

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Американка по ошибке разрешила отключить от аппаратов жизнеобеспечения полного тезку своего родного брата.

В июле 2018 года в больницу поступил 40-летний Фредди Кларенс Уильямс с передозировкой наркотиками. Мужчина находился в бессознательном состоянии, и медики вызвали его сестру Ширелл Пауэлл, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на New York Post.

Женщина провела возле больного девять дней, после чего ей врачи сообщили, что мозг пациента мертв. Она вызвала родственников, чтобы они попрощались с ее «братом». Дядя и сестра, которые приехали, также приняли умирающего за своего близкого родственника.

После прощания Пауэлл подписала документы об отключении от аппаратов жизнеобеспечения 40-летнего Фредди Кларенса Уильямса. Однако после вскрытия выяснилось, что умерший не является братом Пауэлл. Пациент больницы и брат американки не только были полными тезками, но и родились в один день.

Отмечается, что настоящий брат Пауэлл с июля 2018 года находится в тюрьме.