Стрельба на Корсике: заблокированный в собственном доме злоумышленник совершил самоубийство (ВИДЕО)

Житель Корсики вчера устроил стрельбу по прохожим, фото: Vaaju

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Мужчина, устроивший стрельбу по людям во французском городе Бастия, расположенном на севере средиземноморского острова Корсика, покончил с собой.

Вчера во второй половине дня 60-летний Джозеф Орсони начал стрелять из огнестрельного оружия по прохожим в южной части города, после чего забаррикадировался в своем доме, сообщает агентство AFP.

В результате стрельбы ранения получили шесть человек, один из которых впоследствии скончался в больнице.

Французские правоохранители отвергают версию теракта.

Отмечается, что причиной инцидента стала ссора злоумышленника с соседом по поводу собаки Орсони, которая укусила одного из соседей. Сначала он набросился на 23-летнего соседа с ножом, после чего принес из своего дома два двуствольных ружья, из которых начал стрелять по людям.

Орсони ранее уже имел проблемы с законом — у него есть две судимости за вооруженные нападения. Также сообщается, что у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, вчера полицейские пытались вести переговоры с заблокированным стрелком и эвакуировали людей из расположенных рядом зданий, в том числе из боулинг-клуба и культурного центра.