Расследование Мюллера: российские хакеры похитили и опубликовали засекреченные документы

Расследование Мюллера. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n117523-rassledovanie-mullera-rossiyskie-hakery-pohitili-i-opublikovali-zasekrechennye-dokumenty.html

Racurs.ua

Российские хакеры опубликовали в интернете доказательства вмешательства России в политику США, которые собрал спецпрокурор США Роберт Мюллер. Речь идет о расследовании Мюллера по компании Concord Management and Consulting, которая якобы финансировала российских хакеров.

Более тысячи конфиденциальных файлов, которые собрал Мюллер, хакеры загрузили на файлообменник и распространили в Twitter, пишет The Guardian. Ранее Мюллер просил суд не позволять защите показывать засекреченные документы по этому делу.

Российские хакеры в Twitter написали, что получили доступ к базе данных расследования Мюллера, сломав сервер с информацией о деле российских интернет-троллей. Твит был опубликован еще в октябре 2018 года аккаунтом HackingRedstone. Затем аккаунт был удален.

Распространенные в интернете файлы соответствуют тем документам, которые использовал офис Мюллера. Их передача происходила не общедоступным способом, поэтому получить доступ к ним могли только хакеры.

Прокуроры заявили, что файлообменник подтвердил Федеральному бюро расследований, что учетная запись, с которой опубликовали материалы, была зарегистрирована под российским IP-адресом. Мюллер считает, что документы обнародовали, чтобы дискредитировать его расследование.

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