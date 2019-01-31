Преступления России в Крыму: Украина передала Гаагскому суду новые доказательства (ИНФОГРАФИКА)

Преступления России в Крыму: Украина передала Гаагскому суду новые доказательства / Фото: Главком

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В Международный уголовный суд в Гааге украинская сторона в декабре передала новую информацию о депортации и незаконном лишении свободы граждан Украины, в частности коллективном выдворении 23-х человек, которые на законных основаниях находились на территории Крыма. Об этом 31 января сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«В целом, в МУС переданы более 700 страниц доказательств совершения преступлений оккупационными властями на территории полуострова», — говорится в сообщении.

Ранее оккупационный суд Крыма признал 23 украинцев виновными в административном правонарушении, назначив им штраф в 5 тыс. руб. и принудительное выдворение «за пределы РФ». После этого ночью оккупанты перевезли украинцев в кузове КамАЗа к КПВВ «Каланчак».

«Сейчас правозащитникам удалось идентифицировать 2425 человек, которых выдворили из Крыма», — отметил юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный.

По его словам, больше всего страдают те, кто отказался от российского гражданства. Действия российской стороны нарушают ст. 49 Четвертой Женевской конвенции и норму 129 обычного международного гуманитарного права.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что Международный суд в Гааге определился, как будет квалифицировать действия России в Крыму.

Суд в Гааге квалифицировал захват Россией Крыма как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ. В таком случае к ситуации в Крыму применяется право международных вооруженных конфликтов (международное гуманитарное право).

МУС полученные от Украины сообщения о совершении оккупантами незаконных действий будет рассматривать на предмет квалификации в качестве военных преступлений или преступлений против человечности.