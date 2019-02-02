Холодная научная война: ученым США запретили участие в российских программах поиска талантов

Американским ученым запретили делиться опытом с коллегами из РФ, фото — AFP

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Министерство энергетики США запретило своим сотрудникам и ученым участвовать в программах поиска талантливых кадров, финансируемых Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

О таком решении сообщил заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт в интервью The Wall Street Journal.

Он сказал, что эти меры направлены на защиту национальных интересов США в области безопасности и науки.

После вступления запрета в силу всем сотрудникам министерства, ученым-контрактникам и владельцам грантов будет запрещено участвовать в профильных мероприятиях за рубежом, а также делиться опытом с коллегами из стран, вошедших в список.

«Работать надо или с нами, или с ними», — констатировал Бруллетт.

Запрет вводится согласно курса администрации президента Дональда Трампа, направленного на противодействие разворовыванию технологий США и интеллектуальной собственности страны.

Это решение Министерства энергетики США принято на фоне обострения отношений между двумя странами. Вчера и сегодня лидеры США и РФ обменялись заявлениями о выходе из ДРМСД — Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.