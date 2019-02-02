Кандидатами на выборах президента-2019 решили стать экономист и футболист

Андрей Новак, фото — Народная правда

https://racurs.ua/n117649-kandidatami-na-vyborah-prezidenta-2019-reshili-stat-ekonomist-i-futbolist.html

Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия Украины 2 февраля продолжила принимать документы для регистрации кандидатами на выборах президента Украины.

Сегодня соответствующие документы сдали в Центризбирком Василий Журавлев и Андрей Новак, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Журавлев возглавляет Федерацию футбола города Мариуполя, он лидер партии «Стабильность» и выдвигается на выборы президента именно от этой политической силы.

Экономиста Новака выдвинула на выборы партия «Патриот».

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. До 4 февраля ЦИК принимает заявки кандидатов, а полный список участников гонки станет известен 8 февраля. По состоянию на 2 февраля Центризбирком зарегистрировал 28 кандидатов в президенты.

Сегодня ЦИК не зарегистрировал Петра Симоненко, которого выдвинула запрещена в Украине Коммунистическая партия.