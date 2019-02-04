В Бердянске опять прорвало канализацию и город остался без воды (ВИДЕО)

В Бердянске отключили воду через два дня после включения, фото — Цензор

https://racurs.ua/n117680-v-berdyanske-opyat-prorvalo-kanalizaciu-i-gorod-ostalsya-bez-vody-video.html

Racurs.ua

В курортном Бердянске произошла новая авария на водопроводе и город опять остался без воды.

Об очередном прорыве сообщил 4 февраля сайт городского водоканала. В Бердянске снова разорвало канализацию, правда, в другом месте.

На прошлой неделе коммунальщики уже чинили разрушенный канализационный коллектор. На этот раз водоканал перекрыл вентили половине 120-тысячного города.

Бердянск на прошлой неделе выживал пять дней без воды. На городском коллекторе произошла масштабная авария. В результате обрушения стоки из нижней части города начали поступать на очистные сооружения.

В городе были вынуждены отключить воду и привозить ее жителям шести микрорайонов на коммунальных водовозках, спецмашинах ГСЧС, а также на арендованной у предпринимателей технике. Многие горожане для технических нужд брали воду из Азовского моря. Занятия в школах и детских садах прекратили.

Чтобы починить канализацию, пришлось установить автономные помпы, которые перекачивали стоки в обход обводной трубы. Впоследствии выяснилось, что бетонные трубы коллектора, положенного в 2001—2002 годах, рассыпаются. Предполагают, что вместо новых труб во время капремонта могли проложить бывшие в употреблении.