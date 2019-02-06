Потоп в Италии: затопило популярные курорты на юге страны (ФОТО, ВИДЕО)

Потоп в Италии: затопило популярные курорты на юге страны. Фото: Багнет

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Racurs.ua

Юг Италии затоплен из-за сильных дождей, которые идут в регионе уже несколько дней подряд не прекращаясь.

Отмечается, что от сложных погодных условий пострадали регион Калабрия, находящийся на самом юге Апеннинского полуострова (на так называемом «носке»), а также остров Сицилия, сообщает Еuronews.

В Сицилии последствия проливных дождей оцениваются «желтым» уровнем опасности, в тоже время на Калабрии экстренные службы сообщают о «красном» уровне опасности.

Сообщается, что в поглощенных стихией регионах полностью затоплены дороги, они теперь напоминают реки. Во многих местах размыта почва, водители авто не могут выбраться из грязевых ловушек. В регионах в усиленном режиме работают спасательные службы. Специальные службы стараются осушить затопленную территорию.

От непогоды также пострадали и туристические морские курорты, расположенные на побережье Ионического моря. Здесь вода подмыла почву, в результате чего происходят оползни. О количестве пострадавших и нанесенном материальном ущербе данных нет.