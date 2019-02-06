Улицы Киева сковали пробки и накрыл снегопад (КАРТА)

Пробки в Киеве, 6 февраля 2019 года, фото — Українські Новини

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Часть киевских улиц утром 6 февраля вновь сковали автомобильные пробки, вызванные природными катаклизмами — мокрым снегом и гололедицей.

По состоянию на 10.00 Google-карты зафиксировали значительные затруднения движения в нескольких районах столицы.

Самые крупные — на въезде в Софиевскую Борщаговку с улицы Соборной и от Петропавловской Борщаговки, а также на улице Борщаговской от Политехнического университета к цирку.

Автомобилисты застряли в многокилометровых пробках и в центре города, особенно на Парковой дороге и Набережном шоссе.

Относительно легче ехать по Кольцевой дороге. А вот проспект Победы свободен только частично — на участках, приближенных к центру, фиксируются пробки.

В центре традиционно трудно проехать вблизи Бессарабского рынка, а также на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Мечникова и Грушевского.

Самыми загруженными мостами являются Гаванский мост и мост Патона (особенно развязка на правом берегу).

Сегодня утром в Киевской городской госадминистрации попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте. Синоптики 6 февраля предупредили об усложнении погодных условий в столице. В частности, прогнозировалась гололедица и гололед, а также сложные отложения изморози. К концу суток температура воздуха не превысит 1 градуса тепла.

Ранее гигантские пробки в столице фиксировались 23 и 30 января. Тогда ситуацию осложнил туман в Киеве.