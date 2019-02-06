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Пробки в Киеве, 6 февраля 2019 года, фото — Українські Новини
Улицы Киева сковали пробки и накрыл снегопад (КАРТА)https://racurs.ua/n117791-ulicy-kieva-skovali-probki-i-nakrylo-snegopadom-karta.htmlRacurs.ua
Часть киевских улиц утром 6 февраля вновь сковали автомобильные пробки, вызванные природными катаклизмами — мокрым снегом и гололедицей.
По состоянию на 10.00 Google-карты зафиксировали значительные затруднения движения в нескольких районах столицы.
Самые крупные — на въезде в Софиевскую Борщаговку с улицы Соборной и от Петропавловской Борщаговки, а также на улице Борщаговской от Политехнического университета к цирку.
Автомобилисты застряли в многокилометровых пробках и в центре города, особенно на Парковой дороге и Набережном шоссе.
Относительно легче ехать по Кольцевой дороге. А вот проспект Победы свободен только частично — на участках, приближенных к центру, фиксируются пробки.
В центре традиционно трудно проехать вблизи Бессарабского рынка, а также на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Мечникова и Грушевского.
Самыми загруженными мостами являются Гаванский мост и мост Патона (особенно развязка на правом берегу).
Сегодня утром в Киевской городской госадминистрации попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте. Синоптики 6 февраля предупредили об усложнении погодных условий в столице. В частности, прогнозировалась гололедица и гололед, а также сложные отложения изморози. К концу суток температура воздуха не превысит 1 градуса тепла.
Ранее гигантские пробки в столице фиксировались 23 и 30 января. Тогда ситуацию осложнил туман в Киеве.