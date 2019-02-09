Уголовная ответственность. Фото: Aspen Reid

https://racurs.ua/n117807-advokat-aleksandr-shadrin-pokazateli-sudimostey-v-fastove-eto-priznak-policeyskogo-gosudarstva.html

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В нашумевшем фастовском деле содержится перепись всех лиц Фастовского района, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Каждый десятый житель Фастовского района осужден за совершение того или иного уголовного правонарушения. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал адвокат Александр Шадрин.

«Это ненормально, это признак полицейского государства», — считает юрист.

По фастовской трагедии судьи в апелляции сказали, продлевая меру пресечения: исходя из текста обвинительного акта, мы считаем, что существует обоснованное подозрение и обвинение, доказательства там есть. Хотя прокурор должен представить доказательства наличия рисков.

«Практика автоматического продления меры пресечения фактически осталась, хотя и рассматривают этот вопрос теперь раз в два месяца», — отмечает Шадрин.