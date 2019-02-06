Антикоррупционное бюро завело дело на зама Луценко — СМИ / Фото: Аргумент

https://racurs.ua/n117815-antikorrupcionnoe-buro-zavelo-delo-na-zama-lucenko-smi.html

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НАБУ открыло уголовное производство в отношении замгенпрокурора Юрия Столярчука. Оно касается его электронной декларации.

Производство по факту возможного декларирования недостоверной информации (ст. 366−1 Уголовного кодекса Украины) открыли 21 января по решению суда, сообщают «Українські Новини», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Суд обязал НАБУ начать расследование, удовлетворив соответствующий иск бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Решение было принято 28 декабря.

При этом обстоятельства возможного совершения преступления не уточняются.

Между тем напомним, что ранее руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк называл Столярчука одним из представителей Генпрокуратуры, которые мешают расследовать преступления против Майдана.

Также Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявляла Столярчуку выговор за вмешательство в деятельность департамента спецрасследований ГП и выведения подозреваемой по делу бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. Однако позже суд отменил это решение.