Дело о ДТП в Харькове: дебаты затягиваются, в суд вызвали скорую (ФОТО, ВИДЕО)

Дело о ДТП в Харькове: дебаты затягиваются, в суд вызвали скорую / Фото: Подробности

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В деле о кровавом ДТП в Харькове затягивается начало дебатов, поскольку защитник одного из обвиняемых Геннадия Дронова Сергей Перепелица заявил об отводе судье Киевского районного суда города Виктору Попрасу. Кроме этого, в суд пришлось вызвать медиков.

Адвокат Дронова настаивал на необходимости оказания медицинской помощи его клиенту, которому якобы стало плохо. Врачи подтвердили, что у обвиняемого давление и проблемы с сердцем, однако не нашли оснований для госпитализации водителя Volkswagen Touareg.

Также Перепелица подал ходатайство об отводе судьи, рассмотрение которого началось в 15.00, а решение должно быть принято после 16.40.

«Уже полчаса как должны были начаться дебаты, но опять нет: адвокат Дронова Перепелица заявил очередной отвод судье Попрасу… В зале потерпевшие, которые приехали в том числе и из других городов, чтобы лично выступить в суде», — написала в Facebook адвокат пострадавших Лариса Матвеева.

Прокурор отметил, что заявление адвоката Дронова не подлежит удовлетворению. Защита Зайцевой выступила категорически против удовлетворения заявления, представители многих пострадавших также выступили против.

В 17.00 стало известно, что в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Попраса Перепелице отказали.

Смертельное ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года. Тогда в центре города автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, врезался в автомобиль Volkswagen под управлением Геннадия Дронова. Ее машина вылетела на тротуар и протаранила 11 человек: пятеро погибли на месте, еще шестеро оказались в больнице, одна из пострадавших вскоре скончалась. Еще одну пострадавшую, беременную женщину, пришлось ввести в состояние искусственной комы для спасения ребенка. Впоследствии женщина успешно родила.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины подтвердили, что Елена Зайцева на момент совершения смертельного ДТП в Харькове была под воздействием наркотических веществ.