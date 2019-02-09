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Ракурс
Замороженная Флаффи, фото: The Washington Post

Вернулась с того света: в США спасли жизнь обледеневшей кошке (ФОТО)

9 фев 2019, 10:28
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Очень низкотемпературный полярный вихрь, который свирепствовал на прошлой неделе на значительной части территории США, едва не унес жизнь кошки Флаффи из города Калиспелл, штат Монтана.

Владельцы животного нашли ее у своего дома покрытой толстыми кусками льда и снега. Они немедленно отвезли ее к ветеринару, что, видимо, спасло животному жизнь, сообщает издание The Washington Post.

«Она была заморожена», — отмечает Андреа Даттер, исполнительный директор ветеринарной клиники в Калиспелле.

Кошка еще не стала твердым куском льда, но температура ее тела была ниже, чем можно было установить с помощью термометров клиники — 90° по Фаренгейту (примерно 32° по Цельсию). Нормальная температура тела кошки составляет около 38° по Цельсию.

«Мы сразу начали нагревать ее, — рассказывает Даттер. — Теплая вода, нагревательные колодки, горячие полотенца … в течение часа она начала ворчать на нас».

После того, как Флаффи была разморожена, ветеринары обнаружили, что кошка получила травму, которая помешала ей вернуться в дом.

Отмечается, что спустя неделю после этого инцидента состояние здоровья кошки находится в норме. Вероятно, она больше не планирует приключений на открытом воздухе при таких неблагоприятных погодных условиях.

Флаффи после размораживания, фото: The Washington Post

Флаффи спустя неделю после инцидента, фото: The Washington Post

Напомним, недавно на Закарпатье спасатели провели спецоперацию по спасению кота Барсика, который не мог выбраться из одного из колодцев.


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