Вернулась с того света: в США спасли жизнь обледеневшей кошке (ФОТО)

Замороженная Флаффи, фото: The Washington Post

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Очень низкотемпературный полярный вихрь, который свирепствовал на прошлой неделе на значительной части территории США, едва не унес жизнь кошки Флаффи из города Калиспелл, штат Монтана.

Владельцы животного нашли ее у своего дома покрытой толстыми кусками льда и снега. Они немедленно отвезли ее к ветеринару, что, видимо, спасло животному жизнь, сообщает издание The Washington Post.

«Она была заморожена», — отмечает Андреа Даттер, исполнительный директор ветеринарной клиники в Калиспелле.

Кошка еще не стала твердым куском льда, но температура ее тела была ниже, чем можно было установить с помощью термометров клиники — 90° по Фаренгейту (примерно 32° по Цельсию). Нормальная температура тела кошки составляет около 38° по Цельсию.

«Мы сразу начали нагревать ее, — рассказывает Даттер. — Теплая вода, нагревательные колодки, горячие полотенца … в течение часа она начала ворчать на нас».

После того, как Флаффи была разморожена, ветеринары обнаружили, что кошка получила травму, которая помешала ей вернуться в дом.

Отмечается, что спустя неделю после этого инцидента состояние здоровья кошки находится в норме. Вероятно, она больше не планирует приключений на открытом воздухе при таких неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, недавно на Закарпатье спасатели провели спецоперацию по спасению кота Барсика, который не мог выбраться из одного из колодцев.