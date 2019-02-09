СБУ предотвратила попытку вербовки исполнителей поджога церкви Московского патриархата, фото: april.kg

https://racurs.ua/n117940-rossiyskie-specslujby-razyskivaut-ispolniteley-dlya-osuschestvleniya-podjogov-hramov-moskovskogo.html

Racurs.ua

Российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине путем провоцирования роста напряжения в обществе на религиозной почве.

Для этого они разыскивают исполнителей, которые готовы за 2 тыс. долл. США осуществлять поджоги культовых сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что спецслужбы РФ устраивает поджог любого культового сооружения УПЦ МП, главное требование — предоставить видеозапись этого события.

«Начать съемку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Сжигать дотла не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть», — цитирует пресс-центр СБУ инструкции российских спецслужб для исполнителей таких провокаций.

Также от исполнителей требуется нарисовать на месте инцидента любой из перечня предложенных российскими спецслужбами символов.

Еще одно требование к провокаторам — отправляясь на место совершения преступления, удалить из телефона SIM-карту, а само мобильное устройство перевести в «режим полета», чтобы оно случайного не подключилось к какой-либо из wifi-сетей, что может помочь установить личность злоумышленника.

В СБУ отмечают, что одну такую попытку вербовки уже предотвратили, но российские спецслужбы и подконтрольные им так называемые МГБ ЛНР/ДНР продолжают осуществлять поиск исполнителей.

Украинцев призывают в случае получения таких предложений немедленно информировать об этом СБУ.

Напомним, заказчиком поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в 2018 году мог быть регулярный участник шоу на пропагандистском телеканале Russia Today немецкий нацист Мануэль Оксенрайтер, которого подозревают в связях с российскими спецслужбами.