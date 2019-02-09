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Ракурс
Пострадавшим мужчинам в алкогольные напитки подливали снотворное, фото: Национальная полиция

Подливала мужчинам снотворное в напитки и грабила: в Киеве задержали злоумышленницу, жертвами которой стали пользователи сайтов знакомств (ВИДЕО)

9 фев 2019, 14:19
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Киевские правоохранители задержали злоумышленницу, которая специализировалась на ограблениях мужчин.

Своим жертвам она подливала снотворное в алкогольные напитки, а после того, как они засыпали, грабила. Свидания происходили в квартирах пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

С пострадавшими иностранцами грабительница знакомилась на сайтах знакомств.

В настоящее время правоохранителям известно о двух жертвах злоумышленницы, пострадавших в течение всего одной недели, однако они предполагают, что их может быть значительно больше.

Свою преступную деятельность злоумышленница осуществляла в Шевченковском районе столицы.

Также правоохранителям удалось установить личность соучастника, который выполнял функции водителя и помогал сбывать похищенные вещи.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли таблетки и емкость с неизвестным веществом. Эти вещи отправили на экспертизу.

По факту совершенных краж (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса) начато уголовное производство. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Подозреваемая сейчас находится под круглосуточным домашним арестом.

Фото: Національна поліція

Напомним, в ноябре 2018 года стал известно о задержании в Запорожской области банды полицейских-вымогателей, которые заманивали своих жертв через сайт знакомств.

Источник: Ракурс


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