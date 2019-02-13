Убийство Гандзюк: суд решает вопрос об аресте главы Херсонского облсовета Мангера (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Убийство Гандзюк: суд решает вопрос об аресте главы Херсонского облсовета Мангера

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В деле об убийстве Екатерины Гандзюк 13 февраля Шевченковский райсуд продолжает избирать меру пресечения для главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого Генпрокуратура подозревает в заказном убийстве местной активистки.

Начало заседания суда задержалось более чем на час.

Во вторник, 12 февраля, вечернее заседание суда посетили как группа поддержки бывшего главы областной партии «Батькивщина» Мангера, так и граждане, которые обвиняют чиновника в совершении преступления. Главу Херсонского обласовета защищают сразу пять адвокатов, которые ранее фигурировали в судебных процессах над нардепом Надеждой Савченко, экс-мэром Славянска Нели Штепой и экс-лидером партии «УКРОП» Геннадием Корбаном.

Прокуратура инкриминирует Мангеру организацию убийства советника городского головы Херсона.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили о подозрении в совершении преступления. Сам чиновник свою причастность к убийству отрицает. 31 января он заявил о приостановлении членства в партии «Батькивщина» на время расследования. Юлия Тимошенко назвала процесс над Мангером политической провокацией.