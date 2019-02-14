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Ракурс
Пазл сложился: известны три человека, которые, вероятно, травили Скрипалей в Солсбери, фото — Bellingcat.com

Bellingcat назвала третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей (ФОТО)

14 фев 2019, 19:22
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Группа расследователей Bellingcat 14 февраля обнародовали имя третьего подозреваемого в деле об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Расследователи вычислили, что настоящее имя сотрудника Главного управления разведки РФ «Сергея Федотова» — Денис Сергеев.

Bellingcat вел расследование четыре месяца. Этот сотрудник ГРУ работал на международном уровне под прикрытием персоны Федотова Сергея Вячеславовича.

«На самом деле этот человек — Денис Вячеславович Сергеев, офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России», — сообщает сайт Bellingcat.

Россияне пытались удалить из открытых источников любые упоминания о Сергееве — публичный записи о существовании Сергеева, а также Анатолия Чепиги и Александра Мишкина — других подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Данные о третьем подозреваемого в отравлении Скрипалей, скриншот — bellingcat.com

Данные о третьем подозреваемого в отравлении Скрипалей, скриншот — bellingcat.com

Напомним, что третий возможный офицер ГРУ в 2015 году пытался отравить «Новичком» болгарского предпринимателя Емилиана Гебрева.

Британские СМИ сообщали, что третий возможный причастный к отравлению (Сергей Федотов) не вылетел вместе с Чепигой и Мишкиным из Великобритании.

Источник: Ракурс


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