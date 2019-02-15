Вашингтон в рамках закона о «кремлевской агрессии» инициирует расследование убийства Немцова / Фото: wikimedia

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Сенат США намерен выяснить правду об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, которого расстреляли 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. О таких намерениях американских законодателей сообщил глава Фонда Немцова Владимир Кара-Мурза.

По его словам, в новом законопроекте США «О защите безопасности Америки от кремлевской агрессии» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA) помимо ограничительных мер в отношении России есть инициатива расследования убийства Немцова силами США, пишет «Голос Америки».

Ранее в пресс-релизе Комитета по международным делам Сената США упоминалось о двух докладах — о личном состоянии и активах российского президента Владимира Путина, а также об убийстве Немцова.

Законопроект DASKA 13 февраля был внесен в верхнюю палату Конгресса США. Он содержит статью, согласно которой правительство США обязано в течение полугода после вступления в силу закона подготовить и представить в Конгресс доклад, посвященный обстоятельствам убийства Немцова.

Напомним, Немцова застрелили 27 февраля в Москве на мосту напротив Кремля. В убийстве подозревали пятерых человек — выходцев из Чечни Заура Дадаева и Анзора Губашева, Хамзата Бахаева, Шадида Губашева и Темерлана Эскерханова.