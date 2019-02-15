Арестованный российский самолет «Боинг» продан в Украине за 18 млн грн. Фото: Українські новини

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Российский самолет Boeing B 737/524, арестованный в Украине из-за долгов компании-владельца, продали за 17,9 млн грн. Борт принадлежал частной компании «Трансаэро» с РФ, которая с сентября 2015 года находится под санкциями.

«Боинг» продали на третьих торгах с уценкой. Он прилетел в Украину из Москвы в 2015 году и остался на территории страны. У российской компании «Трансаэро» была задолженность по обслуживанию самолетов, а также стоянке перед международным аэропортом «Киев» («Жуляны»). Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Согласно итогам технического осмотра, самолет полностью пригоден к полетам. Реализовало его госпредприятие «СЕТАМ». Это уже четвертый подобный проданный самолет, однако российский Boeing оказался самым большим и самым дорогим лотом.

В 2015 году компанию «Трансаэро» включили в санкционный список Украине: были заблокированы ее активы и ограничен транзит ресурсов, полетов и перевозок через украинскую территорию. Также было остановлено выполнение финансовых и экономических обязательств со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что госпредприятие «СЕТАМ» выставило на аукцион асфальт аэропорта «Черкассы». Продать покрытие решили из-за задолженности по зарплате, которая превышает 1 млн грн.