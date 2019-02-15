В тюрьмах оккупированного Крыма находятся более 80-ти политзаключенных

Оккупанты продолжают осуществлять репрессии в отношении жителей Крыма, фото: wp.com

https://racurs.ua/n118243-v-turmah-okkupirovannogo-kryma-nahodyatsya-bolee-80-ti-politzakluchennyh.html

Racurs.ua

В тюрьмах и СИЗО Крыма оккупанты держат более 80-ти политзаключенных.

Некоторые из политзаключенных по этапу уже попали на территорию Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, находясь в Чернигове, где проходило мероприятие «Крымские активисты — Украинский молодежи», посвященное пятой годовщине захвата Крыма Россией и 75-й годовщине депортации крымских татар советской властью в Средней Азии, сообщает «Укринформ».

По словам Умерова, почти 120 детей, родители которых находятся за решеткой, остаются без родительской опеки.

Более половины из задержанных — крымские татары.

По мнению Умерова, недавние действия оккупантов — задержание трех жителей одного из крымских поселков, свидетельствуют о том, что репрессии не прекращаются.

Умеров отмечает, что Меджлис направляет много усилий на освобождение политзаключенных, а также заботится об освещении в СМИ проблем, связанных с российской агрессией, и участии международных организаций в их решении в пользу Украины.

Напомним, утром 14 февраля сотрудники ФСБ провели обыски в помещениях крымских татар в поселке Октябрьское Красногрвардейского района Крыма. Оккупанты задержали трех местных жителей. В их отношении было возбуждено уголовное дело в связи с якобы причастностью к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».