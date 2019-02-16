Порошенко и Пенс. Фото: пресс-служба президента

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В Киеве рассчитывают на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, в том числе и в оборонной сфере.

Вице-президент США Майк Пенс, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина — стратегический партнер Соединенных Штатов. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко заверил, что у него с Пенсом состоялась очень тщательная дискуссия. В ходе разговора украинский лидер сообщил, что Киев рассчитывает на поставки Украине всех видов вооружений, особенно после того как был принят закон, который позволяет Миноброны напрямую обеспечить поставки оружия.

Стороны также обсудили координацию действий касательно реакции на агрессию Российской Федерации в Керченском проливе, а именно — введение санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза.

«Хочу выразить простой месседж украинцам: „Мы с вами“. Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызове российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину», — цитирует пресс-служба представителя Вашингтона.

Напомним, Майк Пенс в Мюнхене призвал страны Европы выступить против строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Также он попросил Евросоюз признать Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы.