В Германии из поезда высадили 700 пассажиров из-за найденного пистолета в уборной

Скоростной поезд. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n118268-v-germanii-iz-poezda-vysadili-700-passajirov-iz-za-naydennogo-pistoleta-v-ubornoy.html

Racurs.ua

Со скоростного поезда в Германии правоохранители эвакуировали почти 700 человек. Случилось это из-за найденного в туалете незаряженного пистолета.

Пассажиры были вынуждены покинуть поезд, следовавший из Дортмунда в Мюнхен. Пистолет в уборной обнаружил уборщик. Об этом сообщил спикер федеральной полиции во Франкфурте, 16 февраля передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Поезд остановили на станции аэропорта Франкфурта, где все пассажиры покинули вагоны. Правоохранители впоследствии установили, что пистолет был без патронов. Полицейские после остановки осмотрели поезд и со специально обученными собаками искали в вагонах взрывчатку. Других опасных предметов не обнаружили.

Пока неизвестно, кто оставил пистолет в уборной. Эвакуированных пассажиров пересадили на другие поезда.

Напомним, 15 февраля в метрополитене Парижа произошло нападение с использованием кислоты. Пострадал 20-летний турист, который получил ожоги на лице и руках. Парень находится в тяжелом состоянии.