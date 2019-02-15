В метро Парижа произошло нападение с использованием кислоты, есть пострадавший

В парижском метро произошло нападение с использованием кислоты. Фото: Francois Mori / AР

https://racurs.ua/n118203-v-parijskom-metro-napadenie-s-ispolzovaniem-kisloty-est-postradavshiy.html

Racurs.ua

В Парижском метрополитене сегодня утром произошло нападение с использованием кислоты. В результате пострадал 20-летний турист. У молодого человека ожоги на лице и руках. Он находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло около 8.00 по киевскому времени на первой линии метро. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, полиция проводит спецоперацию для его задержания. Остатки кислоты, которую преступник использовал для нападения, передали на химический анализ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Le Parisien и радиостанцию France Info.

Пострадавшему в результате атаки туристу оказали помощь на месте и эвакуировали в больницу.

Данное нападение уже не первое за последние дни. В среду вечером два пассажира парижского метро также пострадали от химикатов. Бутылку с веществом оставили на сидении вагона метро. Установить, случайность ли это или намеренное преступление, пока не удалось.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Британии мужчина набросился на пассажиров метро с ножом. В результате пострадали три человека, включая офицера транспортной полиции. Нападавший выкрикивал «Аллах» и был вооружен кухонным ножом. Группе полицейских удалось задержать его с помощью электрошокера и перечного баллончика.