В Канаде с рельсов сошли 37 вагонов с нефтью, произошла частичная утечка (ФОТО)

Место инцидента фото: CBC

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Около 37-ми вагонов с нефтью вчера сошли с рельсов в результате аварии недалеко от поселка Сейнт Лазарь в канадской провинции Манитоба, расположенном в 300 км к юго-западу от столицы провинции города Виннипег.

На месте инцидента произошла частичная утечка нефти, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет, утечка нефти тоже не спровоцировала пожара.

«Вы можете почувствовать запах сырой нефти в воздухе», — рассказал журналистам владелец местного ранчо Джейми Корр, в двух километрах от дома которого произошла это авария.

Корр отмечает, что его скот не пострадал, однако фермера волнует, что в результате инцидента может оказаться недоступным главный источник воды в регионе.

Впрочем, впоследствии стало известно, что утечку нефти удалось сдержать и она не попала в местную реку Ассинибойн. Экологи готовятся к работам по очистке территории.

Канадский совет по безопасности перевозок, который регулирует железнодорожную промышленность, заявил, что разворачивает следственную группу на месте инцидента.

Поставки сырой нефти железнодорожным транспортом в Канаде достигли рекордно высоких показателей в конце прошлого года, после увеличения добычи «черного золота» в западной провинции Альберта.

Транспортировка нефти железнодорожным транспортом, как правило, считается менее безопасной, чем трубопроводы, хотя на прошлой неделе также произошла утечка из нефтепровода компании Keystone, который поставляет нефть из канадской провинции Альберта в США.

Напомним, недавно в Канаде в ущелье упал поезд, перевозивший зерно. В результате инцидента три человека погибли.