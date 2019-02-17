В РФ под Можайском штурмовали Кабул: душманы сдались в плен (ВИДЕО)

Момент реконструкции, фото: телеканал 360

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Racurs.ua

Через 40 лет после ввода советских войск в Афганистан в РФ продолжают исполнять «интернациональный долг».

Российские власти не упускают любой возможности повысить градус милитаризации общества. В этот раз поводом стала 30-я годовщина окончания одной из самых кровавых страниц истории Советского Союза — войны в Афганистане. Под городом Можайском, расположенным на западе Московской области РФ, прошла реконструкция боя советских десантников на бронетехнике с афганскими «душманами», сообщает телеканал 360.

Несмотря на то, что реконструкторы из-за возраста, не могли быть участниками этих событий, «тема Афганистана им близка», отмечают российские журналисты.

В частности, один из «душманов» пожаловался представителям СМИ на «большую моральную нагрузку», которую оказывает на него необходимость исполнения роли бойца афганского сопротивления.

Отмечается, что в реконструкции боя применялись восстановленные бронемашины и другая техника тех времен.

«Эта памятная дата, я считаю, очень хорошо приурочена. И это, наверное, такое мероприятие, которому стоит посвятить выходной», — отмечает одна из зрительниц.

Война в Афганистане началась в декабре 1979 года вводом советских войск под поводом борьбы с повстанцами-моджахедами и продолжалась до вывода контингента советских войск 15 февраля 1989 года. По официальным данным, Советский Союз в этом конфликте потерял около 15. тыс. военнослужащих, из них более 2 тыс. были украинцами. Еще более 4,6 тыс. украинцев вернулись из Афганистана инвалидами.

Украина признала этот конфликт агрессией Советского Союза против Афганистана.

Напомним, в прошлом году спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Украине под видом реконструкторов Второй Мировой войны Россия формировала свою агентурную сеть.