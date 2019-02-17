«Большая глупость»: флаг России появился на Солсберийском соборе (ФОТО)

Флаг России появился на Солсберийском соборе. Фото: Комсомольская правда

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Флаг России появился на Солсберийском соборе сегодня утром. Настоятели храма вызвали экстренные службы и быстро сняли его.

Флаг России заметили на соборе еще на рассвете, а уже в 8.30 утра его убрали. Отмечается, что флаг повесили там ночью, сообщает «ВВС Россия».

Настоятель собора Николас Попадопулос прокомментировал этот инцидент. Он назвал его «выдающейся глупостью» и заявил, что это унижает чувства людей, пострадавших от отравлений.

Правоохранители еще не определились, есть ли в этом поступке состава преступления. Сейчас полицейские пытаются установить лиц, которые вывесили флаг на собор и просматривают камеры наблюдения.

Напомним, в прошлом году произошел ряд отравлений российским нервным реагентом «Новичок» в Великобритании. В частности, этим веществом пытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипача и его дочь в марте 2018 года. А в июне того же года от «Новичка» умерла мать троих детей Дон Стерджесс. Отмечается, что в покушениях подозревают офицеров ГРУ, которые в указанный период были в Солсбери. По словам мужчин, они поехали в страну с туристической целью, чтобы увидеть Солсберийский собор.