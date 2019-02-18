Рекордную партию кокаина конфисковали в порту Южной Калифорнии. Фото: АВС news

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Racurs.ua

Самую большую партию кокаина за последние 25 лет задержали в порту Южной Калифорнии. Для округа Вентура партия весом более 100 кг является крупнейшей за последние десятилетия.

Федеральные власти перехватили две партии кокаина в Порт-Хаенеме, который расположен в 96 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. Наркотики спрятали под паркетной доской кораблей. Их изъяли во время совместной операции пограничников, таможни и органов безопасности. Об этом сообщают АВС news.

Сначала, 22 января, на грузовом судне из Эквадора перевезли первую и более крупную часть наркотиков — 92,6 кг, а через шесть дней на корабле из Гватемалы довезли оставшиеся 8 кг.

Местные чиновники уже назвали находку «крупнейшим кризисом за последнюю четверть века».

Расследование по данной партии наркотиков продолжается, но, пока что, никого не задержали.

По данным службы внешней разведки (СВР), ежедневно изымается более 2,5 тыс. кг наркотиков. За 2017 финансовый год в США изъяли 28 тыс. 272 кг кокаина. Еще 4 тыс. 246 кг изъял пограничный патруль страны. Это последний год, по которому на данный момент есть полная статистика.

Напомним, ранее мы сообщали о рекордной партии кокаина в Кабо-Верде. Там изъяли 10 тонн наркотиков.