Трамп согласовал директиву о создании Космических сил США

Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/n118394-tramp-soglasoval-direktivu-o-sozdanii-kosmicheskih-sil-ssha.html

Racurs.ua

Директиву о создании Космических сил Соединенных Штатов Америки подписал глава страны Дональд Трамп.

Космические силы должны выполнять задачи для защиты интересов США в космосе, отражения агрессии и защиты государства. Также новые войска нужны для «проецирования военной силы в космосе, из космоса и в космос». Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Белого дома.

В Минобороны США должны юридически обосновать создание этого вида войск, который создадут под эгидой Министерства Военно-воздушных сил. Впоследствии Космические силы будут действовать как отдельное ведомство. Как известно, эти войска станут шестым видом Вооруженных сил США.

«Несмотря на то, что космические системы Соединенных Штатов исторически хранили техническое превосходство над системами потенциальных противников, эти потенциальные противники развивают собственный космический потенциал, выискивая способы помешать нам использовать космос во время кризиса и конфликта», — говорится в тексте меморандума.

Напомним, 18 декабря 2018 года Дональд Трамп согласовал создание в США Космических войск. Пентагону поручено создать космическое командование. Министр обороны должен рекомендовать офицеров, которые пополнят подразделения. Имена этих военнослужащих будут согласованы с президентом, а командующего и его заместителя утвердит Сенат.