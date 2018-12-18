Трамп подписал указ о создании космических войск США

Дональд Трамп. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n115822-tramp-podpisal-ukaz-o-sozdanii-kosmicheskih-voysk-ssha.html

Racurs.ua

Дональд Трамп согласовал создание в США космических войск. Об этом 18 декабря говорится на сайте Белого дома.

Согласно указу, Пентагону поручено создать космические войска. Министр обороны должен рекомендовать офицеров, которые пополнят подразделения. Имена этих военнослужащих будут согласованы с президентом, а командующего и его заместителя утвердит Сенат.

Космические войска будут выполнять все задачи, связанные с космосом.

«Полный перечень полномочий и обязанностей Космического командования Соединенных Штатов будет включен в следующее обновление единого командного плана», — говорится в указе.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к формированию нового рода войск — военно-космических сил. Новые войска станут отдельным, шестым видом Вооруженных сил США.