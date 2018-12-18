Трамп підписав указ про створення космічних військ США

Дональд Трамп. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n115822-tramp-pidpysav-ukaz-pro-stvorennya-kosmichnyh-viysk-ssha.html

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Дональд Трамп погодив створення у США космічних військ. Про це 18 грудня йдеться на сайті Білого дому.

Згідно з указом, Пентагону доручено створити космічне командування. Міністр оборони повинен рекомендувати офіцерів, які поповнять підрозділи. Імена цих військовослужбовців будуть узгоджені з президентом, а командувача та його заступника затвердить Сенат.

Космічні війська виконуватимуть усі завдання, які пов’язані із космосом.

«Повний перелік повноважень і обов’язків Космічного командування Сполучених Штатів буде включений в наступне оновлення єдиного командного плану», — йдеться в указі.

Нагадаємо, у червні президент США Дональд Трамп доручив Пентагону приступити до формування нового роду військ — військово-космічних сил. Нові війська стануть окремим, шостим видом Збройних сил США.