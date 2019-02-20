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Венгрию обвинили в распространении фейковых новостей. Фото: flagmaster.com
Еврокомиссия обвинила Венгрию в распространении фейковых новостей о миграционной политике ЕС (ФОТО)https://racurs.ua/n118395-evrokomissiya-obvinila-vengriu-v-rasprostranenii-feykovyh-novostey-o-migracionnoy-politike-es-foto.htmlRacurs.ua
Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации и распространении фейковых новостей о миграционной политике Евросоюза.
Премьер-министр Виктор Орбан и его правительство распространяют фейковые новости о том, что в ЕС хотят подорвать действия пограничной охраны отдельных государств-членов союза. Об этом 19 февраля в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, 20 февраля сообщает DW.
Чиновник отметил, что никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается, а в Брюсселе не планируют подрывать надежность пограничной охраны стран Евросоюза.
Представитель Еврокомиссии сделал такое заявление в ответ на обнародованные правительством Венгрии планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, который имеет угорское происхождение.
В Венгрии развесили плакаты, где изображены Юнкер и Сорос. В подписи к плакату говорится о том, что эти лица «хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов, облегчить иммиграцию и ослабить право стран-членов ЕС по охране границ».
Представитель правительства Венгрии в Будапеште Золтан Ковач обвинил Брюссель в поддержке нелегальной миграции, а премьер Виктор Орбан назвал Сороса «врагом государства».
Напомним, Европейская комиссия активизировала санкционную процедуру в отношении Венгрии из-за нарушения законодательства Евросоюза в миграционных вопросах. Ранее Будапешт криминализировал деятельность в поддержку просителей убежища.
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