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Венгрию обвинили в распространении фейковых новостей. Фото: flagmaster.com

Еврокомиссия обвинила Венгрию в распространении фейковых новостей о миграционной политике ЕС (ФОТО)

20 фев 2019, 09:32
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Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации и распространении фейковых новостей о миграционной политике Евросоюза.

Премьер-министр Виктор Орбан и его правительство распространяют фейковые новости о том, что в ЕС хотят подорвать действия пограничной охраны отдельных государств-членов союза. Об этом 19 февраля в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, 20 февраля сообщает DW.

Чиновник отметил, что никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается, а в Брюсселе не планируют подрывать надежность пограничной охраны стран Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии сделал такое заявление в ответ на обнародованные правительством Венгрии планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, который имеет угорское происхождение.

В Венгрии развесили плакаты, где изображены Юнкер и Сорос. В подписи к плакату говорится о том, что эти лица «хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов, облегчить иммиграцию и ослабить право стран-членов ЕС по охране границ».

Представитель правительства Венгрии в Будапеште Золтан Ковач обвинил Брюссель в поддержке нелегальной миграции, а премьер Виктор Орбан назвал Сороса «врагом государства».

Плакат в Венгрии. Фото: DW

Напомним, Европейская комиссия активизировала санкционную процедуру в отношении Венгрии из-за нарушения законодательства Евросоюза в миграционных вопросах. Ранее Будапешт криминализировал деятельность в поддержку просителей убежища.

Источник: Ракурс


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