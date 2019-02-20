Американский школьник подал иск на 250 млн долл. против издания Washington Post

Школьник стал объектом травли из-за одной из распространенных Washington Post фотографий, фото: thefotosgratis.eu

https://racurs.ua/n118401-amerikanskiy-shkolnik-podal-isk-na-250-mln-doll-na-izdanie-washington-post.html

Racurs.ua

Николас Сандман, 16-летний ученик католической школы из города Ковингтон (штат Кентукки), обвиняет известное американское издание Washington Post в том, что оно публично оклеветали его, и требует 250 млн долл. компенсации.

Сандман утверждает, что он стал объектом травли из-за одной из распространенных Washington Post фотографий, сообщает «Радіо Свобода».

Из подписи к фотографии, на которой был изображен улыбающийся Сандман и антитрамповский демонстрант — пожилой американский индеец Нейтан Филипс, следовало, что школьник вел себя агрессивно и провоцировал представителя коренного населения Америки.

Фотоснимок был сделан в январе возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне.

Сандман был одним из учеников из Ковингтона, которые принимали участие в акции против абортов «Марш ради жизни» в Вашингтоне, а Филлипс участвовал в марше коренных народов в тот же день.

Сандманн и студенты Ковингтона сначала были обвинены СМИ в инициировании конфронтации, но другие видеоролики, собственные заявления студентов и проведет частными адвокатами расследования показали, что их вербально провоцировали группы чернокожих уличных проповедников из радикальной секты «Чернокожие иудеи — израелиты».

Судебный иск, поданный в федеральный суд в Кентукки, обвиняет Washington Post в практике «современной формы маккартизма». По мнению истцов, газета, стремясь продвинуть «антитрамповскую повестку» очернила Сандмана из-за его принадлежности к белой расе и католицизму, поскольку на школьнике в момент инцидента была красная бейсболка с предвыборным лозунгом действующего президента США Дональда Трампа «Опять сделаем Америку великой».

Адвокаты Сандмана обвиняют Washington Post в публикации семи «фальшивых и клеветнических» статей об этом инциденте в период между 19 и 21 января и утверждают, что издание знало, что эти «фальшивые и клеветнические обвинения» будут распространены другими СМИ.

Отмечается, что одноклассники Сандмана также планируют подать соответствующие иски.

Напомним, в 2017 году в американском городе Дарем протестующие против расизма повалили памятник войскам Конфедерации.